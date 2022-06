Genoa, rivoluzione Blessin: chi parte e chi resta

Con la squadra in Serie B sono previsti molti cambiamenti: la certezza resta il tecnico

Il progetto Genoa va avanti nonostante la retrocessione in Serie B ma ci saranno diverse novità nella rosa rossoblù che affronterà il prossimo campionato.

Il lavoro di Johannes Spors , general manager rossoblù, sarà quello di allestire una formazione altamente competitiva da far guidare a mister Alexander Blessin , vera e propria certezza del progetto Grifone.

L'obiettivo è far avere la maggior parte della squadra al tecnico a luglio in modo da avere, per agosto, una squadra già rodata e pronta al campionato.