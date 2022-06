Genoa, spunta un nome nuovo per la trequarti

Dopo la retrocessione in Serie B, l'obiettivo numero uno del Genoa è tornare subito in A. Il tecnico Alexander Blessin vorrebbe un mix di giovani ed esperti per la promozione immediata nella massima serie nella prossima stagione. Per quanto riguarda le riconferme, si riparte da due punti fermi del centrocampo come Stefano Sturaro e Milan Badelj. Mentre per le entrate il nome caldo è quello del giovane Selim Amallah.