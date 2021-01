Giaccherini: “Riporto il Chievo in A poi deciderò cosa fare. Anche se ritirarmi…”

Anche se non lo svela apertamente, sembra avere le idee chiare sulle sue intenzioni per il futuro. Emanuele Giaccherini, capitano del Chievo, è stato intervistato da Tuttocesena.it riguardo alle ambizioni per questa stagione ma soprattutto sui suoi programmi al termine del campionato in corso. “Siamo lì che lottiamo, che sgomitiamo e dobbiamo ancora recuperare due gare. Vogliamo lottare fino alla fine per la Serie A”, ha detto il numero 17.

E ancoroa: “A livello personale ho passato momenti terribili dopo l’infortunio, mi è caduto il mondo addosso, ma ora sto ritrovando la giusta condizione e ringrazio mister Aglietti che ha gestito al meglio il mio rientro. Voglio dare altre gioie al Chievo prima della fine della stagione, poi si vedrà, non faccio progetti a lunga scadenza. Da qui a giugno può succedere tutto e il contrario di tutto, posso magari giocare tutte le partite, fare altri 10 gol, portare in A il Chievo e guadagnarmi sul campo un rinnovo di contratto oppure tutto il contrario, ovvero incontrare nuovi problemi fisici e decidere di smettere. A luglio comunque avrò tre scelte davanti a me. Restare al Chievo, ritirarmi definitivamente o tornare al Cesena. Non ci sono altre alternative”.