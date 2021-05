Gioia Mancosu: è completamente guarito dal cancro

Bellissima notizia per Mancosu: è completamente guarito dal cancro

Mancosu si era operato lo scorso 26 marzo e il controllo avvenuto oggi all’Humanitas di Milano ha evidenziato la completa guarigione. Adesso dovrà sottoporsi a controlli ogni sei mesi per monitorare il tutto, ma non necessita di ulteriori cure, né di chemioterapia. Mancosu ha lottato come un leone e il peggio è fortunatamente passato.