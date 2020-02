Gol e spettacolo: ruggito Spezia, Cremonese battuta 3-2

Cinque reti, rimonte ed emozioni fino alla fine. Lo Spezia piega la Cremonese nel recupero del match in programma il 20 dicembre e rinviato a causa del maltempo. I liguri inanellano l’undicesimo risultato utile consecutivo. E pensare che la sfida non era iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa. Al 27′ Claiton finalizza di testa una mischia in area culminata nella traversa prima della ribattuta decisiva. Il vantaggio della Cremonese arriva dopo i tanti errori da distanza ravvicinata da parte dello Spezia. Nella ripresa, i liguri migliorano la mira sotto porta e il risultato cambia. Al 56′ Maggiore pareggia dopo un rimpallo tra Ravaglia e Nzola. Passano 16 minuti e arriva il sorpasso dello Spezia: Di Gaudio ribatte a rete dopo la parata di Ravaglia su Galabinov. Nzola cala il tris con un preciso colpo di testa. Parigini prova a riaprire il match con un gran gol all’87’, ma senza successo. Finisce 3-2 per lo Spezia. La Cremonese vede da vicino lo spettro della retrocessione.