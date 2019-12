Gondo fa volare la Salernitana: Crotone k.o. 3-2 al 94′!

Fino all’ultimo secondo. Il posticipo della sedicesima giornata di Serie B tra Salernitana e Crotone è ricco di colpi di scena. I campani si impongono con un gol in pieno recupero, ma devono soffrire fino alla fine. L’incontro si sblocca al 14′ grazie a Golemic con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Crotone in vantaggio, ma l’autore del gol si fa espellere dopo 15 minuti. Nonostante l’inferiorità, i calabresi sfiorano il raddoppio con Crociata, mentre Cordaz blinda il vantaggio con un ottimo intervento. Nella ripresa la Salernitana si scuote: al 64′ Jallow trova la conclusione vincente, complice anche una piccola deviazione. Dopo 10 minuti, Gondo porta avanti i padroni di casa con un perfetto colpo di testa. Il Crotone accusa il colpo, ma trova il guizzo giusto complice l’autogol di Jaroszynski. Al 94′ Gondo fa doppietta con un altro colpo di testa. La nuova reazione crotonese non tarda ad arrivare, trovando la traversa con Marrone. Finisce 3-2 e la Salernitana sale fino alla decima posizione.