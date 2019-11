Ibra al Pescara, situazione sfuggita di mano: nel Frosinone lo marcherà… Nesta!

Tutto è partito dalle voci che vogliono Zlatan Ibrahimovic in Italia dal prossimo gennaio. Abbiamo raccontato ieri del fotomontaggio del Pescara: sui social aveva pubblicato Ibra con la maglia biancazzurra, sostenendo che gli stava proprio bene. La situazione è però sfuggita di mano, con alcune società di Serie B che hanno risposto al tweet degli abruzzesi, come ad esempio il Frosinone: “Sappiamo già chi lo marcherà il 14 dicembre”. E si vede Alessandro Nesta, attualmente allenatore dei ciociari, con la maglia della prima squadra, pronto a tornare sul terreno di gioco per contrastare il fuoriclasse svedese.

Poteva mai finire qui? Ovviamente no, e il Pescara ha risposto in questo modo: “Il 14 dicembre? Ibrahimovic sarà via proprio in quella settimana, deve compiere una delle sue incredibili rovesciate. Possiamo giocare, sempre se la Lega B è d’accordo, come ‘atterra’ sul terreno di gioco. Intanto, ci affrontiamo su Pes”.