Il Benevento tenta il ‘colpaccio’: sondaggio per Alexandre Pato

Il campionato di Serie B è stato dominato dal Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra campana ha vinto 23 partite perdendone soltanto 2 salendo direttamente in Serie A. Dopo la promozione la società di Vigorito ha sondato calciatori importanti a testimonianza del fatto che il Benevento vuole rimanere nella massima serie. Preso l’ex Chelsea Remy, il club avrebbe fatto un sondaggio per una vecchia conoscenza del calcio italiano.

IL BENEVENTO SOGNA ALEXANDRE PATO

Secondo quanto riportato da Tuttosport il club avrebbe sondato il terreno per l’ex attaccante del Milan Pato. Il brasiliano classe ’89 gioca attualmente in Brasile con la maglia del San Paolo e difficilmente il club sudamericano lo lascerà partire. Il quotidiano parla di una richiesta alta: ben 25 milioni, cifra completamente fuori dalla portata del Benevento. L’ex Milan non è l’unico giocatore di prestigio accostato ai campioni della Serie B. In questi giorni infatti sono stati fatti i nomi di Glick, Gervinho, Obi Mikel e Schurrle, a testimonianza che Vigorito vuole consegnare a Inzaghi una squadra in grado di salvarsi senza troppe preoccupazioni.