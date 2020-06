Il Cosenza vince e spera ancora. Crotone fermato dal Chievo: tutti i risultati della Serie B

In attesa che il match tra Pordenone e Venezia dia il suo esito, il pomeriggio della Serie B ha regalato risultati sorprendenti. Uno su tutti la vittoria del Cosenza in dieci contro l’Entella. La compagine calabra dunque può ancora sperare nei playout, distanti solamente 5 punti. L’altra squadra calabrese, il Crotone, si ferma in casa contro il Chievo pareggiando per 1-1. All’Adriatico il Pescare si impone 3-1 sulla Juve Stabia, mentre la Salernitana non va oltre l’1-1 in casa contro l’Empoli. Pari senza reti fra Trapani e Frosinone. La situazione della squadra siciliana, dopo questo pareggio, si fa sempre più preoccupante.

I risultati della Serie B

Cosenza – Entella 2-1

Crotone – Chievo 1-1

Livorno – Cittadella 0-2

Pescara – Juve Stabia 3-1

Salernitana – Pisa 1-1

Trapani – Frosinone 0-0