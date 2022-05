Il Monza con un piede in finale: battuto il Brescia 2-1 nella semifinale di andata

Il Monza sente profumo di finale. Adesso alla squadra di Corini serve un'impresa di vincere in trasferta con due gol di scarto

Il Monza ha vinto il match di andata della semifinale playoff di Serie B avendo battuto a domicilio il Brescia con il punteggio di 2-1. I brianzoli nella gara di ritorno avranno due risultati su tre da gestire per centrare la qualificazione, ma anche un ko con un gol di scarto non consentirebbe alle Rondinelle di accedere alla finale visto che ne servirebbe due reti di scarto. Infatti a parità di reti e punti vale la classifica del campionato e il Monza ha chiuso avanti. Questa sera tante emozioni al Rigamonti. Brescia subito in vantaggio con un gran sinistro di Moreo, poi due volte vicino al raddoppio prima con un auto-palo di Paletta, poi con una conclusione di Palacio dalla distanza. Più in difficoltà il Monza, che però riesce a trovare il pari nel finale con Gytkjaer. Nella ripresa la ribalta ancora il danese, freddissimo dal dischetto. Il Brescia ci ha provato ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio. A Monza alla squadra di Corini servirà un'impresa.