Il Parma cade ancora: la Ternana fa tris

I ducali hanno offerto una prova incolore al Libero Liberati

Seconda sconfitta consecutiva in campionato di Serie B del Parma che dopo aver perso con la Cremonese è stato battuto stasera dalla Ternana. Match che si è acceso nel secondo tempo con gli umbri avanti con un gol di Sorensen. Poi nove minuti dopo il raddoppio di Defendi. Risposta della squadra ducale immediata e Benedyczak ha accorciato ma a 3' dalla fine la terza rete rossoverde di Falletti che ha chiuso i conti. Ternana che ha fatto bene anche nella prima frazione di gara, Parma assolutamente da rivedere.

Teranana (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (18′ st Defendi), Sørensen, Capuano, Martella (35′ st Boben); Koutsoupias (14′ st Agazzi), Proietti, Palumbo; Falletti, Donnarumma (35′ st Salzano), Furlan (Cap., 18′ st Partipilo). A disp.: Vitali, Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Capone, Paghera, Peralta. All.: Cristiano Lucarelli

Parma (4-2-3-1): Colombi (24′ st Buffon); Delprato, Cobbaut, Danilo, Coulibaly; Juric, Sohm; Correia (8′ st Tutino), Brunetta, Mihaila; Inglese (Cap., 24′ st Benedyczak). A disp.: Turk, Derckx, Iacoponi, Zagaritis, Busi, Valenti, Bonny. All.: Enzo Maresca

Note: La Ternana è scesa in campo con il lutto al braccio per ricordare l’ex presidente, Luigi Agarini , recentemente scomparso.

Il vice presidente Paolo Tagliavento, prima della gara, ha premiato con una targa celebrativa dell’AIC l’attaccante Anthony Partipilo come cannoniere del girone C di Serie C nella passata stagione.