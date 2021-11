Il Pisa perde la testa e resta in otto e il Cittadella vince

Il Monza fa 1-1 a Crotone, cade il Parma a Lecce

Antonucci e Baldini stendono il Pisa, il Cittedella vince 2-0 e si proietta a ridosso della zona playoff. I toscani, dall’altra parte, non sanno piu’ vincere e nelle ultime cinque gare hanno racimolato solo tre punti. Il primo sussulto al 7′ con un bolide di Marin messo in corner da Kastrati. Al 34′ traversa di Vita, gia’ in gol contro la Reggina sette giorni fa. Al 39′ Pisa in dieci per l’espulsione diretta di Nagy autore di un fallaccio. Prima della pausa, traversa di Baldini a gara bloccata sul pari. A inizio ripresa due minuti di fuoco: terza traversa granata di Mattioli e poi il gol realizzato da Antonucci su assist di Perticone. Primo gol da professionista per l’attaccante dei veneti. Si mette male per il Pisa che poco dopo rimane in nove per l’espulsione di Toure per una gomitata a Baldini. Gli ospiti crollano quando arriva la terza espulsione, quella del bomber Lucca – per doppio giallo – che toglie ogni speranza. Non c’e’ piu’ partita ovviamente e i toscani si rinchiudono per limitare i danni. Nel recupero il raddoppio del Cittadella con Baldini su assist di Tavernelli.