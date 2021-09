Il Pisa sorprende il Parma che pareggia nella ripresa

Pareggio per 1-1 al Tardini come quello fra il Perugia e l'Alessandria

Il Pisa fermato dal Parma nel match della sesta giornata di Serie A. La capolista toscana passata in vantaggio con Lucca in avvio è stata infilzata da Delprato nella ripresa. Match sotto la pioggia intensa del Tardini ma comunque bello e avvincente. I nerazzurri rimangono in testa alla classifica, i gialloblù ripartono dopo due ko consecutivi. Nell'altra partita di Serie B giocata nel pomeriggio Perugia e Alessandria hanno chiuso sempre con un pareggio per 1-1. Gol di De Luca al 14', pari piemontese di Prestia al 17'. In serata Vicenza-Cremonese e Ternana-Spal.