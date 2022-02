Il sogno di Krause al Parma: “Come gli Agnelli alla Juventus per cento anni”

Il desiderio e le ambizioni del patron gialloblù

Sul momento del club, il patron ha detto: "Sono deluso e frustrato dai risultati del momento come tutti i nostri tifosi, ma non sono affatto dispiaciuto. Anzi... Essere il patron di un club storico come il Parma, conosciuto nel mondo, resta un sogno per me che ho origini italiane e sono innamorato di questo Paese. Non cambierei mai il Parma per nessun altro club europeo".