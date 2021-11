In B prossimo turno con pallone rosso contro la violenza alle donne

Balata consegna alla Vezzali il pallone speciale che sarà utilizzato per la 14a giornata di campionato della Serie B

Redazione ITASportPress

Un pallone rosso per dire basta alla violenza contro le donne. In mattinata il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha incontrato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e consegnato il pallone ufficiale Kappa realizzato appositamente e unicamente per la 14a giornata del campionato della Serie BKT, nella settimana dedicata alle iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su un drammatico e attuale problema che coinvolge la nostra società.

Valentina Vezzali – “Sia da sportiva che da parlamentare ho sempre sostenuto in prima persona le campagne contro la violenza sulle donne. Da Sottosegretaria allo Sport oggi plaudo chi, come la Lega Serie B, comprendendo la grande capacità dello sport di promuovere e veicolare valori, mette in atto azioni di sensibilizzazione come questa. Lo sport fa squadra e scende in campo contro la violenza sulle donne: è una partita importante che va giocata ogni giorno!”

Mauro Balata – ‘Anche quest’anno non abbiamo rinunciato a scendere in campo contro quella che Kofi Annan definiva “una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”. E’ una partita da vincere e il calcio può fare molto per veicolare messaggi in favore del rispetto di genere. Ringrazio la Sottosegretaria Valentina Vezzali, da sempre in prima linea per combattere questo odioso e intollerabile crimine, per aver contribuito alla nostra opera di sensibilizzazione ed essere un punto di riferimento attuale e costante per promuovere i valori dello sport’.

La Serie BKT come ogni anno celebra la ricorrenza internazionale del 25 novembre nella giornata di campionato seguente, in questo caso la 14a che si giocherà il weekend del 26, 27 e 28 novembre. Grazie anche alla collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa, promotore dell’iniziativa, si è voluto dare un messaggio di sensibilizzazione attraverso lo strumento principale del gioco del calcio, il pallone, che per l’occasione muterà la sua versione ufficiale e sarà contraddistinto da loghi rossi, il colore simbolo usato per rappresentare le vittime di violenza e femminicidio.