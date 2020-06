Inzaghi e i gol in Champions: “Sono arrabbiato con Messi e CR7…”

Pippo Inzaghi è stato uno dei centravanti più forti del nostro calcio e non solo. L’ex attaccante di Juventus e Milan in totale in carriera ha segnato 275 gol in 600 partite e nelle serate europee si è spesso esaltato. Per anni infatti ha condiviso il record di gol in Champions League con Raùl. I due rispettivamente si sono fermati a 70 e 77 prima di essere superati da Messi e Cristiano Ronaldo.

Le parole di Inzaghi

Intervistato dalla Gazzetta Dello Sport Inzaghi ha prima parlato del ritorno in campo delle squadre italiane in Coppa Italia: “È una grande gioia accendere la tv e guardare Juventus-Milan. La Juventus è favorita però tutto può succedere. Mi spiace che Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic non si possano incontrare”. A proposito del portoghese, l’allenatore del Benevento ha dichiarato: “Non immaginavo che avrebbe avuto una carriera così straordinaria. Parlo sempre di lui nello spogliatoio perché so come si allena”. Super Pippo ha poi scherzato dicendo di essere arrabbiato con Messi e CR7: “Per colpa loro sembra che io e Raul abbiamo segnato poco in Champions League“. Attualmente infatti l’argentino è fermo a 117, mentre Cristiano Ronaldo sembra irraggiungibile a quota 131.