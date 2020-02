Juve Stabia, eroico Provedel: “Dopo il gol non ci ho capito più nulla…”

Eroico Ivan Provedel, portiere della Juve Stabia, che ha messo la firma sul 2-2 finale contro l’Ascoli. Non per una parata, ma per una rete allo scadere.

Ebbene sì, l’estremo difensore ha realizzato il gol del pari che ha permesso alle Vespe di strappare un punto prezioso in trasferta. Ai microfoni di DAZN il portiere classe ha commentato la serata magica: “Ero andato a saltare anche in precedenza, ho cercato di dare una mano: ho visto la palla in zona, ho provato a prenderla e credo di avercela fatta. Non ho capito più niente, segnare non è un sogno ma una chicca, un ricordo che mi porterò sempre dietro. La cosa più importante, però, è il punto che siamo riusciti a portare a casa, dopo una prestazione del genere perdere sarebbe stato un peccato. Stiamo facendo buone prestazioni, il mister ci ha dato qualche piccolo accorgimento nell’intervallo ma non ci ha stravolto: lavoriamo per giocare in questo modo, solo così possiamo portare a casa i risultati. Avessimo anche vinto, l’obiettivo sarebbe comunque rimasto la salvezza. La dedica per il gol va ai miei compagni, alla mia ragazza, ai miei amici e a mia madre”.

Anche attraverso il sito ufficiale della Juve Stabia, il portiere ha ribadito le proprie sensazioni: “Il mio gol? Per me è una bella emozione. Quello che conta è aver portato a casa un punto. Anche se avesse segnato qualche mio compagno sarei stato felice. Meritavamo di portare qualcosa a casa. Tanti tifosi ad Ascoli? Sono fantastici. Anche loro non meritavano di tornare a casa senza punti”. E sulla prossima sfida contro il Crotone: “Partita difficile, ma noi abbiamo l’obiettivo della salvezza e faremo di tutto per fare punti”.