Juve Stabia, svelati i numeri di maglia e c’è anche quella degli ultrà

S.S. Juve Stabia rende nota la numerazione che sarà adottata per la stagione calcistica 2019/20. Anche per questa stagione calcistica, come da tradizione, la S.S. Juve Stabia ha inteso premiare la Curva Sud, riconosciuta da sempre come dodicesimo uomo in campo, assegnandole la maglia numero 12.

Di seguito l’elenco completo:

1 ESPOSITO

2 LIA

5 CALO’

6 ALLIEVI

7 MELARA

8 VICENTE

9 ROSSI

10 DI GENNARO

11 TORROMINO

12 CURVA SUD

13 IZCO

14 BORRI

15 TODISCO

16 CISSE

17 DEL SOLE

18 CANOTTO

19 ADDAE

20 TROEST

21 ELIA

23 GERMONI

24 MASTALLI

25 RUSSO

26 BRANDUANI

27 LIONETTI

28 VITIELLO

29 CARLINI

30 MALLAMO

31 FAZIO

32 SORRENTINO

34 MEZAVILLA

35 TONUCCI