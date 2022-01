La Lega Serie B incontra il Papa, Balata: “Emozione immensa. Il calcio unisce”

L'incontro tra la Lega Serie B e Papa Francesco

Nella mattinata di oggi si è svolto l'incontro tra la Lega Serie B e Papa Francesco. All'appuntamento hanno partecipato i vertici della Lega, guidati dal presidente Balata, diversi presidenti e numerosi rappresentanti dei club, oltre agli addetti ai lavori che seguono il campionato, che sono stati ricevuti dal Sommo Pontefice in udienza nell’aula Paolo VI. Nell'incontro sono state ricordate le diverse azioni che la Lega Serie B ha messo in campo in questi anni: gli interventi per Genova, Amatrice e Lampedusa, fino alle numerose contribuzioni in epoca di pandemia e, inoltre, di supporto alle campagne, tra le tante altre, contro il bullismo, la violenza sulle donne e per la difesa dell’ambiente.