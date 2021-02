La promessa di Balotelli: “Se il Monza vince il campionato entro in campo con la macchina. Il mio peggior difetto…”

Ancora un appuntamento con i fan per Mario Balotelli che, attraverso Instagram, ha risposto ad alcune domande da parte dei tanti ammiratori. Super Mario, impegnato questa sera col suo Monza in campionato, ha parlato di presente e di futuro con tanto di promessa in caso di vittoria del torneo di Serie B…

Balotelli a 360°

Oltre ad alcune domande sulla vita privata, Balotelli ha avuto modo di affrontare anche il tema calcio partendo proprio dal Monza e dal possibile successo in Serie B: “Come festeggio se il Monza vince il campionato? Entro in campo in macchina!“, ha scritto Super Mario. “Cosa farò dopo aver appeso le scarpette al chiodo? Una bella domanda, ho mille volontà e tante passioni. Vedremo a tempo debito”, ha detto l’attaccante che poi ha anche parlato del suo carattere. “Il mio peggior difetto? Sono troppo buono…”.