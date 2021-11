La Reggina batte il Cosenza ed è prima in classifica

Decisivo Montalto al 55' con un preciso tiro dalla distanza

Il derby calabrese si è concluso con la vittoria della Reggina che ha battuto il Cosenza nell'anticipo di Serie B della 12a giornata. Ha deciso il gol di Montalto al 55' che ha dato una vittoria importante ai granata che stasera sono primi in classifica a pari punti con il Pisa. Match equilibrato al Marulla ma stavolta il Cosenza non è riuscito a fare bottino pieno come nelle gare precedenti. La Reggina è una squadra esperta che ha saputo colpire nel momento giusto portandosi a casa l'intera posta in palio. Reggina e Pisa 22 punti stasera ma i nerazzurri domenica prossima devono giocare in trasferta contro il Cittadella e in caso di risultato positivo potrebbero riprendersi il comando della classifica.