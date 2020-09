La Serie B prepara la nuova stagione e si gode “il Mago” Menez: il post social per l’attaccante

La Serie B quasi ai nastri di partenza. Mercoledì sarà svelato il calendario per la prossima stagione 2020-2021. Intanto, nell’attesa di conoscere quali saranno i primi incontri, il profilo Twitter del campionato cadetto ha deciso di celebrare chi, quasi sicuramente, sarà protagonista della prossima annata: Jeremy Menez.

Serie B: il tweet per Menez

“C’è un nuovo mago pronto a far innamorare la Serie B”, ha scritto su Twitter la Lega cadetta. “24 presenze con la nazionale francese, oltre ottanta reti e altrettanti assist in carriera. Stagioni da protagonista con Milan, Roma, Monaco e Psg: Jeremy Menezè pronto per incantare i tifosi della Reggina”.

Grande attesa, ma anche grande stima a rispetto per la carriera dell’attaccante dal quale ci si attendono gol meravigliosi e prestazioni di alta classe. La Reggina e i suoi fan se lo auguro ma anche la Serie B che può vantare un calciatore di grande spessore nel campionato.

