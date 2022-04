La Spal sbarca su Amazon: ecco il brand store ufficiale

L'annuncio del club di Ferrara

Novità importante in casa della Spal . La società di Ferrara ha comunicato attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito internet e sui proprio profili social la nascita di un brand store su Amazon . Si tratta di un'opportunità unica per il club dal punto di vista del marketing. Nella nota anche il commento del presidente Joe Tacopina .

Joe Tacopina (Presidente SPAL): “La presenza su Amazon.it è importante per la nostra strategia di marketing. Fin dal primo giorno della mia presidenza ho dichiarato la volontà di far conoscere il brand SPAL al di fuori dei confini cittadini e nazionali. Essere presenti oggi sulla piattaforma più conosciuta al mondo che vanta milioni di clienti, consente a SPAL di ampliare esponenzialmente la propria reach e offre uno strumento d’acquisto efficace in più ai tanti tifosi e simpatizzanti dei nostri colori sparsi nel mondo”

Pasquale Tramontano (Presidente di Magusa): «Sono orgoglioso di aver accompagnato SPAL nel progetto Fans 360 di Amazon. Insieme al nostro team di lavoro abbiamo realizzato il Brand Store su Amazon e il set up di tutto quanto lo renderà visibile a livello internazionale, oltre che vicino ai loro fan club, così da poter offrire loro la pronta consegna del merchandising del club. Avere una presenza professionale e strutturata su Amazon, oltre ad essere il nostro core business, è il traguardo per tutti coloro che intendono innovative i criteri distributivi e renderli virtuosi. In Magusa ci piace dire: “Non aver paura di superare i tuoi limiti”. Abbiamo messo a disposizione la nostra expertise a supporto della SPAL. Un ringraziamento speciale va alla SPAL per la fiducia accordataci: Grazie!»". Le parole del comunicato del club.