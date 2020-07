Lafferty racconta il suo vizio per il gioco: “Scommettevo su cani e cavalli”

I tifosi del Palermo si ricorderanno sicuramente di Kyle Lafferty. L’attaccante nordirlandese ha giocato con i rosanero nella stagione 2013-2014 segnando 11 gol in 34 partite. Dopo una lunga carriera all’estero il centravanti è tornato in Italia sposando il progetto della Reggina.

LAFFERTY: “SCOMMETTEVO SU CANI E CAVALLI”

Durante la sua carriera il giocatore ha avuto molti problemi extra campo legati al mondo delle scommesse. Lo stesso Lafferty ne ha parlato durante un’intervista alla BBC: “C’è stato un periodo, nel corso della mia esperienza con i Rangers, in cui non avevo niente di meglio da fare che scommettere, fisicamente oppure online. Non potevo puntare sul calcio, mi era vietato. Scommettevo persino sui cavalli e sui cani, anche se non sapevo nulla al riguardo. Sono finito anche a giocare alle roulette online, perdendo somme molto grandi senza mai preoccuparmi”.