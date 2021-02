Lanzafame, gioia a metà: “Bello tornare a segnare in Italia dopo 4 anni. Peccato per il risultato”

Un gol, purtroppo inutile, nella sfida del suo Vicenza contro il Monza. Eppure, Davide Lanzafame esulta per aver trovato la rete dopo 4 anni di assenza dall’Italia. L’attaccante ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il k.o. subito ad opera dei brianzoli in campionato.

Lanzafame: gioia e metà

“Sicuramente è stato bello segnare, specialmente dopo 4 anni che sono lontano dall’Italia, fare goal è sempre una bella emozione, purtroppo non è servito ai fini del risultato, ma personalmente sono felice di aver trovato la rete”, ha detto con onestà Lanzafame.

Sulle sue condizioni fisiche: “Devo dire che mi sono sempre allenato quindi la mia condizione è buona, mi manca solo la partita e solo giocando potrò migliorare. Un giudizio sulla gara? Abbiamo fatto un’ottima gara, onestamente la squadra è umile e tutti i giocatori giocano l’uno per l’altro, credo si sia visto. Eravamo corti e non abbiamo avuto grandi problematiche. Poi in due situazioni in cui potevamo far meglio abbiamo preso i due goal. Però poi la squadra nonostante tutto ha reagito e ha fatto gol. La squadra è viva”.

Ancora sulla sua forma: “Ripeto sto bene. Non so quando sarà al top della condizione ma sento buona gamba e mi sono subito integrato bene nel gruppo. La Salernitana sabato? Vogliamo sempre fare punti, ma non abbiamo l’assillo. In ogni caso sarà una partita importante”.