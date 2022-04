Lecce batte il Pisa ed è primo. Cremonese ko. Crotone retrocesso in Serie C

In vetta c'è il Lecce con 68 punti due più della Cremonese

Un altro verdetto in Serie B oggi nelle partite del pomeriggio: il Crotone segue il Pordenone in Serie C. Per i pitagorici non è bastato il successo contro la Cremonese per 3-1 per evitare la retrocessione a due giornate dal termine del campionato. I calabresi hanno collezionato due retrocessioni consecutive visto che lo scorso campionato militavano in Serie A. Nelle altre partite giocate pari tra Ascoli e Cittadella per 0-0, successo importante del Lecce per 2-0 sul Pisa, il Frosinone ha battuto 3-1 in rimonta il Monza. Poi per la salvezza frena l'Alessandria in casa con la Reggina, successo del Cosenza sul Pordenone e Crotone che come sottolineato ha vinto con la Cremonese ma è finito ugualmente in C aritmeticamente, categoria nella quale ha giocato l’ultima volta nel 2008-09. Retrocessione tanto amara, specialmente dopo una prestazione super contro quella che era la capolista. Le firme sulla vittoria sono di Kargbo al 12’, al 38’pt Baez (autogol), al 40’pt Calapai e al 16’ della ripresa Zanimacchia accorcia le distanze.