Lecce batte l’Ascoli e torna al comando. Il Parma ripreso dal Monza nel finale

Vittoria del Pisa e pareggio della Spal contro il Cittadella.

Si è chiusa la 27^ giornata di Serie B con la vittoria importante del Lecce che balza in vetta alla classifica. I giallorossi hanno superato in casa l'Ascoli. Vince anche il Pisa che ha battuto il Crotone. Pari invece nel big match fra Monza e Parma con Vazquez che apre le danze con un gol meraviglioso e Gytkjaer che pareggia i conti a meno di dieci minuti dalla fine. In chiave salvezza Vicenza ko a Reggio Calabria. Pari senza reti, e che serve a poco, fra SPAL e Cittadella a Ferrara.