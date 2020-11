Lecce, Corini dopo il 7-1 alla Reggiana: “Il merito è della società, ha costruito un grande attacco”

Una vittoria che entra di diritto nell’albo delle imprese della storia del Lecce, che oggi pomeriggio ha annichilito la Reggiana per 7-1, confermando la crescita della squadra pugliese. “La squadra ha lavorato bene e ha costruito tante situazioni da gol – spiega mister Corini ai canali ufficiali del Lecce – . Anche la Reggiana ha creato qualcosa, sapevo che sarebbe stata una partita aperta. Loro sono costruiti per provare a giocare. Abbiamo lavorato bene in fase di non possesso ostruendo le loro iniziative. Quando avevamo la palla, sapevamo sempre come creare difficoltà, i ragazzi hanno fatto benissimo. Sono felice anche perché credo che la Reggiana sia una squadra che creerà fastidio a tante squadre”. Corini poi ringrazia la società, capace di operare con grande scaltrezza nell’ultimo periodo di trattative: “Ringrazio la società per avere tanti giocatori offensivi di qualità. Ringrazio però tutti coloro che sono dietro perché sviluppano determinate situazioni per alimentare le nostre possibilità realizzative. Mi piace la voglia della squadra di non fermarsi, è fondamentale non spegnersi. Vedo i ragazzi sempre sul pezzo, vuol dire che stiamo acquisendo la giusta mentalità”.