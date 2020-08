Il suo compito è chiaro: riportare il Lecce in Serie A al primo anno. Per questo il nuovo allenatore dei pugliesi Eugenio Corini è arrivato già in città questo pomeriggio per mettersi subito al lavoro. Intercettato all’aeroporto di Brindisi, Corini ha esclamato: “Sono felice di allenare il Lecce e sono super motivato”. Il tecnico bresciano firmerà un triennale da 500 mila euro a stagione.