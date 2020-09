Lecce, Corvino: “Vogliamo costruire bene il club, mettendo le pedine nei posti giusti”

Pantaleo Corvino parla in conferenza stampa di quella che sarà la prossima stagione che vedrà impegnati i giocatori del Lecce dopo la retrocessione dal massimo campionato italiano.

LE PAROLE DI CORVINO

“Ci sono ancora due settimane prima del gong finale del calciomercato. Direi ancora abbastanza, tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno nel rush finale Noi, nonostante diverse situazioni complicate, stiamo riuscendo a mettere le pedine giuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere la nostra guida tecnica nelle condizioni migliori possibili per svolgere il proprio lavoro. Paganini e Listkowski nostri obiettivi? Sono due giocatori che rispecchiano le nostre idee di calcio iniziali, ovvero avere giocatori con basi consolidate come Paganini e giovani che abbiano delle caratteristiche importanti anche in ottica futura come Listkowski”. Queste le parole in conferenza stampa del direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino. (Parole riportate da CN24)

