Lecce-Monza diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Lecce-Monza si gioca oggi, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 16.00. Il match di Serie B tra salentini e brianzoli sarà valido per la 17^ giornata del campionato cadetto. La squadra di Corini sfida quella di Brocchi per una gara che si attende scoppiettante e ricca di gol.

Lecce-Monza, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per i due tecnici che metteranno in campo i migliori 22 possibili. Padroni di casa con Gabriel in porta. Linea di difesa composta da Adjapong, Meccariello, Dermaku, Zuta. In mezzo al campo Henderson, Tachtsidis e Listkowski. Mancosu il trequartista a sostegno di Coda e Stepinski. Il Monza risponde con un modulo speculare solo sulla carta con Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Armellino, Fossati, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho. Nel tridente sarà Balotelli la prima vera punta con i compagni di reparto a girare attorno a lui.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Listkowski; Mancosu; Coda, Stepinski.

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Armellino, Fossati, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lecce-Monza è in programma questo lunedì alle 16:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce. La sfida di Serie B potrà essere vista in diretta e streaming su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B – e di altri campionati e sport – in esclusiva in Italia. Per iscriversi a DAZN occorre un abbonamento dal costo mensile di 9,99 euro, senza costi di attivazione né di disattivazione.

Per seguire live la gara tra Lecce e Monza la si potrà vedere, come detto, unicamente in streaming con DAZN da sito o app alle quali basterà accedere inserendo le credenziali al account dai vari dispositivi compatibili e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla serie B) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv, invece, serve una smart tv connessa a internet, una console supportata o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.