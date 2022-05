Lecce, multa per il petardo lanciato a Vicenza

La decisione del Giudice sportivo dopo il petardo lanciato al Menti di Vicenza

Il Giudice sportivo ha sanzionato il Lecce per il petardo lanciato dal settore dei tifosi giallorossi a Vicenza. Si temeva la chiusura anche dello Stadio Via del Mare per l'ultima gara contro il Pordenone ma non è arrivata. Il Giudice sportivo ha infatti deciso di multare la società con un’ammenda da 10 mila euro. È stata infatti riconosciuta l’attenuante prevista dal Codice di Giustizia sportiva che sottolinea la cooperazione concreta da parte del club con forze dell’ordine e le altre autorità competenti “per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore”. Nell’episodio, avvenuto al 24’ del secondo tempo, il portiere dei veneti Contini era rimasto stordito dallo scoppio del petardo lanciato dal settore ospiti e costretto alla sostituzione.