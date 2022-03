Lecce pareggia al 90′ a Perugia, Vicenza piega la Ternana

Frosinone e Lecce - entrambe in svantaggio nel primo tempo - sono riuscite a raddrizzare le gare contro Ascoli e Perugia

Con le gare disputate questo pomeriggio, è andata in archivio la 28^ giornata del campionato di Serie B. Rinviata Cosenza-Benevento, a causa focolaio Covid tra i sanniti. Pareggio tra Cosenza e Alessandria mentre il Vicenza ha battuto la Ternana. Frosinone e Lecce - entrambe in svantaggio nel primo tempo - sono riuscite a raddrizzare le gare contro Ascoli e Perugia: 1-1 il finale di entrambi i confronti, con i salentini salvati in extremis dal dischetto.