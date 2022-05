Lecce-Pordenone, tifosi giallorossi anche nel settore ospiti

Il Lecce venerdì avrà il sostegno di tutto lo stadio che potrà festeggiare la Serie A

Si coglie l'occasione per esprimere il più sincero ringraziamento al Signor Questore Dott. Andrea Valentino, alla società Pordenone Calcio e alla sua tifoseria per la fattiva collaborazione prestata.

I sostenitori del Pordenone saranno allocati in apposito sub-settore della Tribuna Est all'uopo predisposto. L'eccezionalità delle circostanze ha comportato, inoltre, per giustificate esigenze organizzative e di sicurezza, l'annullamento di tutti i tagliandi già emessi per il settore Ospiti. Dai riscontri effettuati nel sistema di biglietteria, è emerso, tra l'altro, che tali tagliandi sono stati acquistati in violazione delle regolari procedure di emissione.

Riservata ogni valutazione ed approfondimento circa eventuali responsabilità inerenti l'acquisto di detti tagliandi, il costo dei biglietti annullati sarà oggetto di rimborso secondo le modalità che saranno comunicate successivamente. L'U.S. Lecce invita tutti i possessori dei biglietti annullati di non recarsi allo stadio, essendo in possesso di biglietti non più validi per ivi accedere (i biglietti dovranno essere conservati per la successiva richiesta di rimborso).