Lecce stordisce il Monza sempre più in crisi (3-0)

Brianzoli che precipitano in classifica

Un super Lecce ha impartito una lezione di gran calcio al via del Mare contro il Monza, segnando tre gol a conclusione di altrettante stupende azioni. Sull’altare della gloria, i tre frombolieri giallorossi: Strefezza, Di Mariano ed il bomber per eccellenza Coda. Una serata trionfale per la formazione salentina che, oltre a collezionare la quarta vittoria consecutiva, ha anche mostrato segni di essere davvero sulla strada giusta per inserirsi nel novero delle squadre che lottano per la promozione diretta in A. Un Lecce davvero grande che,dopo un primo tempo di studio e con poche azioni da gol dal, ha sprigionato tutto il suo potenziale offensivo nella ripresa. E’ stato importante ed ha dato la spinta ad un gioco d’attacco nella ripresa il gol segnato da Strefezza all’ultimo secondo del primo tempo. Su lancio di Di Mariano, Coda ha smistato a Strefezza che da due passi ha messo in rete. Piu’ movimentato il secondo gol segnato da Di Mariano dopo una lunga sgroppata di Lucioni e la mancata presa di Di Gregorio. Un preciso colpo di testa ha permesso a Coda di segnare il secondo gol consecutivo dopo quello di sabato scorso a Cittadella.