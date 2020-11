Lecce, tris di rinnovi: avanti con Calderoni, Gabriel e Mancosu

Il Lecce guarda avanti e punta alla Serie A. Modo migliore per farlo è assicurarsi tre pedine fondamentali della rosa. La società salentina ha annunciato in queste ore ben tre rinnovi di alcuni big: Calderoni, Gabriel e il capitano Mancosu.

Lecce: tris di rinnovi

La squadra allenata da Corini potrà ancora contare a lungo sul portiere Gabriel e sul difensore Calderoni, ma soprattutto sul proprio capitano Marco Mancosu. Il club ha annunciato via socia e con una nota ufficiale sul sito della società il rinnovo di tre pedine fondamentali.

Per l’estremo difensore e il centrale o terzino contratto fino al termine della stagione 2021-22. Per quanto riguarda il trequartista, invece, un anno in più, ovvero fino alla fine dell’annata 2022-23.