Lecce-Vicenza diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lecce-Vicenza si gioca oggi domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00. Si tratta della sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Padroni di casa a quota 21 punti, ospiti fermi a 16 ma con una gara in meno ancora da disputare. Si prospetta una partita intensa e ricca di colpi di scena.

Lecce-Vicenza, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte delle due squadre per la gara odierna:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Zuta, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Pasini, Beruatto; Guerra, Cinelli, Da Riva, Dalmonte; Jallow, Meggiorini.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lecce-Vicenza si giocherà, come detto, questo pomeriggio di domenica 27 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce. La gara, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, avrà inizio alle ore 15.00. Sarà il 21° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Per vedere la partita Lecce-Vicenza in diretta occorrerà possedere DAZN per seguirla in live streaming. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ.

La sfida del Via del Mare sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57HD e 58 del digitale terrestre).

Per chi preferisse sempre la visione in streaming ma attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc, potrà farlo. I clienti DAZN potranno scaricare la app per sistemi iOS o Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, o collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma. Stesso discorso vale per la tv pubblica che mette a disposizione l’evento anche sulla piattaforma Rai Play, e sul sito di Rai Sport.