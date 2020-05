Lega B, Balata parla ai club: “Gravina favorevole alla ripartenza”

Il movimento calcistico italiano si muove a piccoli passi verso la ripresa. I campionati di A, B e C potrebbero ripartire anche se non si conoscono ancora le date ufficiali. Le squadre stanno ancora aspettando l’ok per gli allenamenti collettivi e nel frattempo i calciatori vanno avanti ad allenarsi individualmente nei propri centri sportivi.

LEGA B – In queste ore intanto il presidente della Lega B, Mauro Balata ha inviato una nota a tutti i club del campionato cadetto: “Il presidente Gravina ha informato che nel corso dell’incontro con il Comitato tecnico-scientifico si è fatta una distinzione tra campionati professionistici, dilettantistici e giovanili. Gravina ci ha informati che l’incontro ha avuto esito positivo e lui stesso si è detto favorevole alla ripartenza dei tre campionati professionistici in relazione all’esito dell’evoluzione dell’epidemia e con partenze differenziate, iniziando dalla Lega di A, seguita da B e Lega Pro. Gravina è possibilista sul possibile termine della stagione sportiva dopo il 2 agosto. Pare che l’Uefa stia ipotizzando un posticipo di un paio di settimane”.