Lega B, niente modifica ai playoff. La cerimonia dei calendari si terrà ad Ascoli

Niente da fare: l’assemblea che si è tenuta nella sede della Lega B a Milano – conclusasi intorno alle 18 – ha bocciato la proposta di modificare lo svolgimento dei playoff, che prevedeva l’accorciamento del perimetro fra la terza e la quarta classificata da 14 a 1o punti. Confermate invece le gare nella sosta natalizia e in quelle della Nazionale, così come i quattro turni infrasettimanali: 24 settembre, 29 ottobre, 3 marzo, 21 aprile). La cerimonia dei calendari si terrà ad Ascoli il 3 o il 7 agosto, battuta la città di Pisa, anche se lì si svolgerà la partita inaugurale della stagione (presumibilmente venerdì 23 agosto). Si terrà un’altra assemblea il 1° agosto per decidere la data ufficiale di quando verranno stilati i calendari.