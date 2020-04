Legrottaglie: “Nessuna fretta di ripartire. Serie B nell’anno solare? Potrebbe essere ottima soluzione”

Nicola Legrottaglie ha le idee chiare sulla ripartenza dei campionati a seguito dell’emergenza coronavirus: sì alla ripresa, ma solo con la giusta sicurezza. Il tecnico del Pescara ha parlato al Corriere dello Sport in merito alla possibilità di ripresa della stagione nel prossimo mese: “Non capisco la fretta di ricominciare. Bisogna essere seri. Noi siamo rimasti a casa, ma non tutti hanno rispettato le regole. Non è facile restare a casa, ma non è impossibile. A me manca la famiglia, mancano gli affetti, ma bisogna guardare avanti. Oggi, però, mi piace ringraziare tutti coloro che si sacrificano quotidianamente, esponendosi anche al rischio del contagio, per aiutare gli altri. Voglio dire grazie a medici, infermieri e personale sanitario”.

IN CAMPO – “Il calcio è parte dell’industria globale italiana, e dunque secondo me, come tutte le altre situazioni deve essere valutato, e quindi quando ci saranno tutte le condizioni per poter ripartire, lo si potrà fare, ma ripeto senza fretta. Se il 4 maggio ci sarà l’ok dei medici va bene, ma altrimenti perché sennò forzare le decisioni, quando invece possiamo prenderci del tempo e ripartire quando la situazione sarà più calma”. E sulla Serie B: “Spalmare il campionato sull’anno solare sarebbe un’ottima possibilità. In B non essendoci le coppe si potrebbe iniziare a settembre e arrivare a novembre e poi riprendere più avanti anche con un format diverso e più snello. Ribadisco, però, la mia posizione: la mia volontà è quella di tornare a giocare anche per ridare una speranza alle persone e per lanciare un segnale che finalmente si riparte, ma allo stesso tempo chiediamo una grande tutela”.