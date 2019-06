Legrottaglie, nuova avventura: allenerà la Primavera del Pescara

Nuova avventura per Nicola Legrottaglie, ex difensore, tra le altre, di Chievo, Juventus, Bologna, Siena, Milan e Catania. L’ex calciatore sarà infatti il nuovo allenatore della Primavera del Pescara, prendendo il posto di Luciano Zauri, promosso in prima squadra.

ESPERIENZA – Per Legrottaglie, quindi, una nuova esperienza da tecnico, dopo aver guidato negli anni passati gli allievi del Bari e l’Akragas in Serie C, prima di fare il vice di Rastelli a Cagliari in Serie A.

LA NOTA DEL CLUB – Il club biancazzurro, con una nota, ha dato il benvenuto all’allenatore: “Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto a mister Legrottaglie e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione!”.