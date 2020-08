Liverani parla dell’esonero: “Sconcertato e dispiaciuto”

L’esonero di Fabio Liverani è stato un fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente Lecce. L’arrivo del direttore Corvino sembrava potesse dare nuova linfa alla società, ma dopo poche ore è arrivata la notizia del cambio in panchina.

IL COMMENTO DI LIVERANI

A distanza di alcune ore dalla decisione del Lecce, Fabio Liverani ha detto la sua tramite una dichiarazione rilasciata all’Ansa: “Nella giornata di ieri ho appreso con profondo dispiacere e sconcerto dell’esonero deciso dalla Società nei miei confronti. Leggo della telefonata intercorsa tra me ed il Presidente nella mattinata di ieri. Ebbene quella telefonata non lasciava presagire nulla di quanto poi accaduto, nè in relazione ad i contenuti , nè per come la stessa si è conclusa . Se ci sono profili di responsabilità, per usare le stesse parole indirizzatemi per comunicarmi l’esonero da allenatore, non sono certamente riconducibili alla mia persona”.