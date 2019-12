Livorno avanti con Marras, pari Empoli con Mancuso: finisce 1-1

Il derby toscano si conclude tra i fischi del Castellani. Non perde il Livorno che continua a rimanere in zona retrocessione, ma non vince l’Empoli, che resta invischiato nella lotta per la salvezza con un solo punto di vantaggio sulla parte calda della classifica. La necessità di fare punti rende la gara subito dura e difficile. Al 19′ il risultato si sblocca su calcio di rigore assegnato al Livorno per fallo su Marsura. Marras è impeccabile nella sua esecuzione e porta in vantaggio gli ospiti. L’1-0 resiste per quattro minuti, giusto il tempo di permettere a Mancuso di trovare la zampata vincente in mischia. Il pari risolleva l’Empoli che si rende pericoloso con La Gumina e Mancuso, ma Plizzari è provvidenziale. Il risultato non cambia più. Finisce 1-1 e lascia le due formazioni con una classifica traballante.