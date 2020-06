Livorno, la ripartenza non è facile: Antonio Filippini in lacrime nel minuto di silenzio

La ripartenza della Serie B non è stata facile per il Livorno e per il suo tecnico Antonio Filippini. Se il risultato del campo è stato negativo, tanta anche l’emozione prima del fischio d’inizio. L’emergenza coronavirus ha messo la parola fine su l’affetto più caro per il mister amaranto portandosi via sua madre.

Ecco perché, nonostante l’esito negativo della partita, le attenzioni sono state rivolte alle emozioni e alle lacrime che Filippini non è proprio riuscito a trattenere. Nel corso del minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19, l’allenatore ha ceduto ricordano sua madre, morta poche settimane fa all’età di 74 anni, proprio per le conseguenze de coronavirus. Una ripresa difficile, dunque, per Filippini e il suo Livorno battuti per 2-0 in casa dal Cittadella.