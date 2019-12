Lo Spezia e la svolta in campionato grazie ai… magazzinieri: elmetto nello spogliatoio e sale sulle maglie per vincere

Un inizio terribile in campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano che nelle prime 7 gare aveva ottenuto solamente 4 punti. Ma da qualche giornata, nelle recenti 8 settimane, qualcosa è cambiato con la squadra che è riuscita a portare a casa ben 15 punti.

Una cambio di rotta che, come riporta l’Ansa, sarebbe dovuto ai… magazzinieri. O meglio, ai loro riti scaramantici. Da settimane, infatti, i magazzinieri del club impegnato in Serie B hanno rispolverato il gesto portafortuna gettando una manciata di sale grosso su ogni maglia dei giocatori prima delle partite. Ma non solo. Per incitare i giocatori a combattere e dare tutto nei novanta minuti, nello spogliatoio sarebbe apparso un elmetto come simbolo di lotta e invito a dare l’anima per trovare il successo. Un gesto che pare aver scosso i calciatori e i risultati lo stanno confermando… Dalla prima volta ad oggi, lo Spezia ha cominciato a vincere e convincere, ottenendo 15 punti in 8 gare allontanandosi dalla zona bassa della classifica.