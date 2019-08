Maxi Lopez torna in Italia? Per l’ex Catania contatti con una società di Serie B

Potrebbe esserci un nuovo ritorno in Italia per l’attaccante Maxi Lopez. Il 35enne, argentino di Buenos Aires, è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Vasco da Gama, formazione di Rio de Janeiro con cui il bomber ha realizzato fra agosto 2018 e quest’anno 9 reti in 24 presenze. Il Crotone, società di Serie B guidata da mister Stroppa, vorrebbe riportarlo nel Bel Paese, dove negli anni ha raggiunto notorietà per una serie di esperienze, alcune proficue altre meno: Maxi Lopez è esploso a Catania, segnando 27 gol in 83 partite, poi Milan, Sampdoria, ancora rossazzurri, blucerchiati, Chievo, Torino e Udinese. Non è mai sceso nel campionato cadetto e potrebbe essere questa la prima volta per lui. Fra il 2005 e il 2006 ha vestito anche la maglia del Barcellona (2 reti in 29 apparizioni considerando ogni competizione). Il Crotone, però, deve vincere la concorrenza della Dinamo Zagabria.