Menez racconta: “Litigai con Mihajlovic, ma fu colpa mia”

Jeremy Menez ha vestito per due anni la maglia del Milan, dal 2014 al 2016. Durante la sua avventura a Milanello il francese è stato allenato da Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna e fresco vincitore della gara con l’Inter. Il periodo di Miha al Milan non fu particolarmente felice e il giocatore francese ha rivelato di avere avuto a che dire con l’allenatore serbo.

MENEZ: “LITIGAI CON MIHAJLOVIC”

Intervistato da DAZN il nuovo super acquisto della Reggina ha parlato così del suo ex allenatore: “Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po’ più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui”. Il francese ha poi parlato anche di Claudio Ranieri, suo allenatore ai tempi della Roma: “Sul campo è un duro anche lui, in senso positivo: vuole che i suoi giocatori siano sempre al 100%. Fuori dal campo è fantastico. Avere Ranieri può aiutare la Sampdoria a salvarsi: sarebbe bello che rimanesse in Serie A“.