Monza, gli 8 calciatori esclusi dal match con la Salernitana si scusano

La decisione della società motivata in un comunicato

Dopo la fuga di alcuni giocatori del Monza via dall’Italia, direzione Lugano e il suo casinò, il club brianzolo ha preso posizione sulle polemiche nate da questa vicenda. Per la dirigenza lombarda si è trattato solo di leggerezza. Oggi il club ha disposto l'esclusione dei calciatori per il match con la Salernitana.

L' A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l'isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell'1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile.

LE SCUSE - “Per prima cosa vogliamo chiedere scusa per quanto è successo in queste ore. Ci dispiace immensamente di non poter far parte della partita, ma siamo convinti che i nostri compagni daranno il massimo come sempre è stato fatto da ogni singolo tesserato del Monza. Si è trattato di una ragazzata e la nostra speranza è che sia presa come tale. Onestamente non credevamo di commettere niente che potesse andare a danneggiare i tifosi, la società, lo staff tecnico e i nostri compagni. Ognuno di noi purtroppo ha sottovalutato le implicazioni, altrimenti avremmo senz'altro preso in considerazione un altro modo per passare un paio d ore di svago pomeridiano.