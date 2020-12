Monza, Balotelli è pronto per la Salernitana dopo aver perso 5 kg. in 20 giorni

L’attaccante del Monza Mario Balotelli (30) potrebbe fare il suo esordio in Serie B il 30 dicembre nel match contro la Salernitana in programma alle ore 16 allo stadio brianzolo. L’ex di Inter e Milan fa parte della lista dei convocati di mister Brocchi dopo aver svolto gli allenamenti con la squadra. Balotelli ha seguito una dieta rigorosa e ha perso 5 chilogrammi in soli 20 giorni. “Ci auguriamo che il tempo di Mario a Monza sia felice come quello del Milan nel 2012/2013. Mario ha bisogno di tempo perché non gioca partite ufficiali da marzo, ma sta lavorando, dimagrendo e riducendo la percentuale di grasso corporeo, stiamo rimettendo in forma Mario. Guardando come si è allenato, si può dire che questo è un atleta di livello mondiale. Avrebbe dovuto ottenere di più nella sua carriera. Peccato che Mario abbia perso così tanti anni “- spiega il direttore generale del Monza Adriano Galliani a Telelombardia. Ricordiamo che Balotelli si è trasferito a Monza all’inizio di dicembre a parametro zero.