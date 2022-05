Monza, Berlusconi fa visita alla squadra: il discorso in vista della finale playoff

Il presidente del club brianzolo in visita alla squadra

Il Monza affronta un finale di stagione rovente dopo la conquista della finale playoff ai danni del Brescia. I brianzoli affronteranno in finale il Pisa nella doppia sfida che li vedrà giocare giovedì in casa all'U-Power Stadium, mentre l'atto finale è fissato domenica all'Arena Garibaldi. La squadra di Stroppa vuole conquistare una promozione in Serie A sfumata proprio all'ultima giornata della regular season contro il Perugia.